EC Będzin: Sposób karania za brak realizacji polityki klimatycznej niezgodny z Konstytucją

Jak Pan ocenia perspektywy spółki? Fundamenty się są optymistyczne…

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na Pana pytanie, konieczne jest dokonanie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy spółką EC Będzin ., tj. tej notowanej na giełdzie, a spółką EC Będzin Wytwarzanie tj. tej która obecnie prowadzi instalacje w oparciu o emisyjne źródła. Wyniki finansowe EC Będzin są najkorzystniejsze od wielu lat, co świadczy jej obecnej stabilności finansowej. Z drugiej strony, wyniki spółki EC Będzin Wytwarzanie są niekorzystne w ujęciu księgowym gdyż z perspektywy zasad sprawozdawczości finansowej istnieje konieczność tworzenia rezerw odpowiadających aktualnej wartości nieumorzonych uprawnień do emisji CO2, co powoduje powstanie bilansowej straty.

W konsekwencji tak długo jak EC Będzin Wytwarzanie było w 100 proc. zależne od EC Będzin istniał obowiązek pełnej konsolidacji wyników finansowych obu spółek, zaś Inwestorzy, analizując sytuację finansową EC Będzin często skupiali swoją uwagę nie tyle na jednostkowych wynikach spółki matki, co na wyniku skonsolidowanym obciążonym rezerwami spółki wytwórczej.

To gdzie Pan widzi szansę na rozwój spółki, skoro rynek jej nie widzi?

W pierwszej kolejności dokonaliśmy analizy charakteru problemu występującego w spółce produkcyjnej, tj. EC Będzin Wytwarzanie i okazało się, że powstały tam problem nie tyle wynika z rażących błędów popełnionych przez poprzednie zarządy, co ma charakter systemowy. Na EC Będzin Wytwarzanie został bowiem nałożony obowiązek publiczno-prawny polegający na przedstawieniu do umorzenia określonej ilości uprawnień do emisji CO2, który z uwagi na specyfikę i charakterystykę tej konkretnej spółki okazał się niemożliwy do zrealizowania.