Węglowy odpis pozbawił PGE zysku i przyniósł miliardowe straty

Wyniki finansowe i operacyjne skomentował nowy prezes firmy, Dariusz Marzec, który piastuje to stanowisko od marca. - Wyniki pokazują jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych. W ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 r. Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Reklama

Szczegółowe wyniki finansowe

Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2023 r. wyniosła 5 mld zł wobec 3,3 mld zł zysku w 2022 r., co jest rezultatem niegotówkowych odpisów aktualizujących wartości aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna. Spółka szacowała je na 8,4 mld zł. Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 21,9 mld zł, co oznacza wzrost o 3,44 mld zł w stosunku do III kwartału 2023 r. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,05x. Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 10,7 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10 mld zł, wobec ok. 7 mld zł w porównywalnym okresie 2022 r.

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował zysk EBITDA na poziomie 1,47 mld zł, czyli o 29 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2022. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1, mld zł, co stanowi wynik o 38 proc. niższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Wynik EBITDA segmentu Obrotu pokazał stratę 4 mln zł, na co wpływ miał przede wszystkim niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych. Segment Dystrybucji wypracował3,88 mld zł EBITDA. Segment Ciepłownictwa osiągnął zysk EBITDA na poziomie 1,95 mld zł. Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 56 mln zł. W 2023 r. po raz pierwszy uwzględnione zostały wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł 1,24 mld zł.

Więcej rekompensat niż opłat od nadmiarowego zysku

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za rok 2023 (tzw. opłata od zysków nadmiarowych służąca do pokrycia kosztów rekompensat za mrożenie cen energii) w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej, Energetyki Kolejowej i Obrotu wyniósł ok. 6,56 mld zł (wraz z korektą dotyczącą roku 2022). Z kolei przychody z tytułu rekompensat, pokrywające stratę na sprzedaży energii zgodnie z ustawą, za 2023 rok wyniosły 7, 65 mld zł. - Przychody z tytułu rekompensat są niezależne od wysokości wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak opisano powyżej środki otrzymane przez spółki sprzedaży miały na celu zrekompensowanie strat, jakie podmioty te odniosły z uwagi na zamrożenie cen - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Jak przypomina PGE, na 30 listopada 2023 r. przeprowadzone zostały testy z tytułu uraty wartości aktywów trwałych. W wyniku testów dokonano odpisów aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna (elektrownie na węgiel kamienny i brunatny oraz kopalnie węgla brunatnego) w wysokości 8,4 mld zł brutto. W efekcie wartość księgowa konsolidowanych aktywów netto PGE GiEK i spółek zależnych na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1,8 mld zł. Dokonano również całkowitego odpisu wartości księgowej akcji PGE GiEK w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Wartość odpisu wyniosła 11,7 mld zł.