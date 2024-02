Rusza konkurs na prezesa Tauronu. Rozstrzygnięcia w marcu

Do tego czasu rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania od 14 lutego 2024 r. członka rady nadzorczej Karoliny Muchy-Kuś do czasowego wykonywania czynności prezesa firma w okresie do dnia powołania nowego prezesa, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące.

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie spółki, rada nadzorcza 13 lutego 2024 r. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.Termin składania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 r., o godz. 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 29 lutego do 4 marca 2024 r.

W szczegółach ogłoszenia na prezesa spółki czytamy, że kandydat powinien posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w przypadku powołania w skład zarządu.

Dodatkowym preferowanym atutem dla kandydata na stanowisko prezesa ma być: wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, ekonomicznym lub menadżerskim, doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Zarządu lub na innym stanowisku wyższego szczebla kierowniczego, co najmniej 3-letnie, doświadczenie zawodowe w branży energetycznej oraz w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi, posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz sektorze energetycznym, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i zarządzania mieniem państwowym, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (B2), ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) lub inne w dziedzinie zarządzania strategicznego, posiadanie stopnia naukowego doktora lub wyższego nauk technicznych lub ekonomicznych.