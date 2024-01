W raporcie giełdowym spółka przekazała, że podpisanie finalnych umów przez firmy projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III (w których udziałowcem jest razem z norweskim partnerem Equinor Wind Power AS) na produkcję fundamentów typu monopal zostało przełożone na 15 lutego br. To już kolejne takie przełożenie podpisania umów z dostawcą, którym ma być holenderska firma SIF Netherlands B.V. Już 29 września ub. roku to podpisanie zostało przełożone na 15 stycznia br., co jak się okazuje także zostało przełożone. „Zmiana daty końcowej związana jest z kontynuowaniem negocjacji umów finalnych i została uzgodniona w formie podpisanych przez spółki i dostawcę 12 stycznia 2024 roku aneksów do umów o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji fundamentów typu monopal. Aneksy przesuwają datę końcową na dzień 15 lutego 2024 r” – informuje Polenergia, która zastrzega, że zmiana daty końcowej nie wpływa na harmonogram realizacji projektów.

Polenergia informowała już w 2022 i 2023 r. o pierwszych umowach na dostawy lub o tzw. umowach rezerwacyjnych na dostawy poszczególnych komponentów dla morskich farm wiatrowych, które mogą rozpocząć prace w 2027 r. I tak od 2022 r. Siemens Gamesa jest preferowanym dostawcą turbin wiatrowych dla dwóch bałtyckich projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Podpisana umowa przewiduje dostarczenie dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III morskich turbin o mocy 15 MW.

W 2023 r. spółki te podpisały z Seaway 7 Management AS umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli "wewnętrznych", tj. łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową. W tym samym roku zawarto już także umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i ochronę kabli eksportowych na odcinku od morskiej stacji transformatorowej do miejsca wyprowadzenia energii na lądzie ze spółkami z konsorcjum: Jan De Nul Luxemburg SA Hellenic Cables S.A.

Całkowity budżet fazy budowy szacowany jest w przedziale 21 - 24 mld zł.