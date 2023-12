Umowa ma obowiązywać od 2023 do 2028 r. Określono w niej szacunkowe wolumeny dostaw dla spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Kogeneracja i PGE Energia Ciepła.

Cena rok 2024 została uzgodniona w trybie negocjacji. „Nie odbiega od warunków obowiązujących na krajowym rynku oraz jest ceną porównywalną do notowań na rynkach międzynarodowych” - zaznaczyła spółka. Wedle naszych informacji, może to być cena sięgające ok. 21 zł za GJ. W poprzednim roku cen rynkowe przekraczały 30 zł za GJ. Według Polskiej Grupy Energetycznej, warunki cenowe dla kolejnych lat dostaw będą ustalane w trybie negocjacji w terminie do końca roku poprzedzającego.

Jednocześnie z podpisaniem umowy rozwiązane zostają dotychczas obowiązujące kontrakty z PGG, a więc umowa wieloletnia z 2018 r., oraz kontrakty na dostawy dla bloków 5 i 6 Elektrowni Opole. PGE zastrzegła, że w przypadku wydzielenia z Grupy Kapitałowej PGE aktywów wytwórczych na węgiel ze spółki PGE GiEK spółka jest uprawniona do przeniesienia umowy na powstałe w ten sposób podmioty.

PGE dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom, a elektrownie Grupy wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. PGE jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc., akcji.