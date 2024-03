Nie znajdziesz nic lepszego – pięć lat Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK dla pracownika, pracodawcy i rynku

PPK można rozpatrywać w trzech podstawowych kategoriach: co daje pracownikom, co daje pracodawcom i co daje rynkowi kapitałowemu.

Przede wszystkim dzięki PPK długoterminowe inwestowanie jest dostępne dla każdego – również dla osób z małym doświadczeniem i mniejszą wiedzą o rynku kapitałowym. Dlaczego? Dlatego, że inwestycja w PPK nie wymaga od oszczędzającego uczestnika żadnych działań. Ponadto PPK jest systemem, w którym bardzo szybko widać efekty oszczędzania – od początku pracownik ma wsparcie praco- dawcy i państwa, którzy współfinansują oszczędności uczestnika. Dzięki temu gromadzenie kapitału jest nawet dwa razy szybsze. To, co odróżnia PPK od pozostałych systemów, to bardzo niski, od lat najniższy na rynku, poziom opłat za obsługę. Ustawa o PPK reguluje maksymalną kwotę za zarządzanie PPK, jaką może pobrać instytucja finansowa. Obecnie (marzec 2024 r.) średni koszt prowadzenia PPK wynosi 0,331 proc. PPK jest dostępne tu i teraz i spełnia oczekiwania wielu osób, które boją się długoletniej inwestycji lub znaleźli się w trudnej sytuacji, w której potrzebują finansowego wsparcia. PPK przewiduje wypłatę w sytuacji szczególnej – z tytułu poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (jednorazowo do 25 proc. zgromadzonej kwoty, bez potrąceń) lub na wkład własny do kredytu hipotecznego, co jest szczególnie istotne dla osób młodych, które szukają dodatkowych źródeł finansowania pierwszej nieruchomości. Na koniec 2023 r. wypłaty i zwroty stanowiły 2,7 mld zł.

PPK to poza niewątpliwym zyskiem dla pracownika również duża korzyść dla pracodawcy. Wiele firm postanowiło spojrzeć na PPK nie jako na obowiązek, ale jako na benefit, którym rozsądnie zarządziło, budując swoją pozycję na rynku i wzmacniając markę pracodawcy, co ma ogromne znaczenie w procesie rekrutacji i utrzymywania pracowników. Wpłatę dodatkową do PPK można poza tym potraktować jako formę podwyżki lub premii, która jest dla pracodawcy dużo tańsza niż w przypadku podnoszenia kwoty netto comiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo wpłaty pracodawcy na PPK są kosztem uzyskania przychodu i nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

A rynek finansowy?

Rozszerzenie systemu o Pracownicze Plany Kapitałowe zdecydowanie zwiększyło zainteresowanie Polaków przede wszystkim gromadzeniem dobrowolnym środków na przyszłą emeryturę – po pięciu latach z możliwości oszczędzania w PPK korzysta 3,39 mln osób. Wartość aktywów netto zgromadzonych na koniec 2023 r. wynosiła blisko 21,8 mld złotych. PPK rozpoczęły społeczną dyskusję na temat oszczędzania na przyszłość i emeryturę, rozpowszechniły w świadomości społecznej wiedzę o pozostałych prywatnych systemach oszczędzania, spowodowały, że część osób zaczęło mieć jakiekolwiek oszczędności. Korzyści odczuła też polska gospodarka.

Instytucje finansowe

Niebagatelną rolę w programie PPK odgrywają instytucje finansowe. To właśnie one zarządzają środkami zgromadzonymi przez uczestników PPK. To one inwestują, zakupują i sprzedają jednostki uczestnictwa, dokonują zwrotów. To one musiały spełnić szereg rygorystycznych wymagań, żeby w ogóle móc zarządzać rachunkami PPK.