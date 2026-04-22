W dyskusji wzięli udział: Michał Bolesławski, prezes zarządu ING Bank Śląski SA; Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA i Ireneusz Fąfara, prezes zarządu, dyrektor generalny Orlen SA.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara: Musimy być odporni na to, co niespodziewane i co spodziewane

Prezes Orlenu pytany o to, czy energia i surowce to wciąż kwestie rynkowe czy już polityczne, odpowiedział, że „to są oba wymiary, niestety”. - Z jednej strony gospodarcze, to jest oczywiste. Bo są podstawą gospodarki, energia jest niezbędna, warunkuje rozwój gospodarczy. Ale z drugiej strony są narzędziem, na (wykorzystanie) którego musimy być przygotowani. Premier Jerzy Buzek użył sformułowania kluczowego: odporność - kontynuował nawiązując do wystąpienia byłego premiera, inaugurującego Kongres.

- Musimy być odporni na to co jest niespodziewane, co jest spodziewane i na to co może nas dotknąć - kontynuował Fąfara.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że jest to szczególnie ważne w Europie, która „nie ma własnych zasobów surowców energetycznych, a jeśli je ma, to są bardzo drogie”. - Musimy budować alternatywę, aby ta broń używana przez niektórych przestała być bronią, której się obawiamy – zaznaczył.

Mówiąc o rolę Orlenu w świetle tych słów prezes Fąfara stwierdził, że „praktycznie w każdym wielkim państwie jest taki koncern” (wskazał przy tym m.in. Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej czy koncern Eni we Włoszech). - Państwo ma mechanizm który służy tej odporności. Ale to nie jest sprzeczność bycie takim narzędziem oraz bycie podmiotem gospodarczym. Jeśli ktoś widzi w tym sprzeczność to poniesie porażkę - zastrzegł. Zwrócił przy tym uwagę, że udziałowcy Orlenu „patrzą jak spółka prowadzi swój biznes”.

Prezes Tauronu Grzegorz Lot na EKG: Energetyka jest dziś elementem gospodarki. Nie ma już rozdziału

Z kolei prezes Tauronu Grzegorz Lot zapewniał, że system energetyczny Polski jest bezpieczny. - Co będzie za jakiś czas, to się okaże – zaznaczył dodając, że dziś nie ma zagrożeń jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej.

Prezes Lot mówił też, że na energetykę najbardziej wpływają dziś „klienci i klientki”. - To jak się zachowujemy, jak zużywamy (energię), jak inwestujemy ma największy wpływ na energetykę. Klienci mówią o czterech rzeczach: chcą mieć bezpieczeństwo, elastyczną sieć, zieloną energię i tanią energię. Jest ogromna presja, by energetyka była elementem gospodarki. Dzisiaj rozdział gospodarki i energetyki już nie ma miejsca. Energetyka determinuje rozwój i inwestycje - podsumował.

Prezes Bolesławski stwierdził z kolei, że „jeśli UE chce być bezpieczna musi mieć zapewnione własne źródła energii”. Zwrócił uwagę, że w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ING musiało wysłać do pracy zdalnej pracowników swoich oddziałów na Filipinach, „jak w czasach pandemii COVID-19”. Powodem był deficyt paliwa w Manili, co było konsekwencją zamknięcia dla ruchu statków cieśniny Ormuz. - Myśmy się tego nie spodziewali – przyznał.

