Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,9% w 2024 r. i do 3,3% w 2025 r. (z 0,2% w ub.r.), prognozuje S&P Global Ratings. Oznacza to podwyższenie prognozy z marca o 0,1 pkt proc. w przypadku oczekiwań na ten rok i o 0,2 pkt proc. na rok przyszły.