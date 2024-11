DM BOŚ zaleca sprzedawanie akcji Azotów

Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, w analizie z 12 listopada podtrzymał rekomendację fundamentalną „sprzedaj” oraz rekomendację relatywną „niedoważaj” dla akcji Azotów. W horyzoncie 12 miesięcy wycenia walory spółki na 17 zł. W chwili wydania rekomendacji kurs Azotów wynosił 19,86 zł, a dziś na otwarciu sesji 19,25 zł.

Optymistyczne założenia dotyczące sytuacji w Azotach

Prokopiuk przekonuje, że restrukturyzacja w Azotach robi dobre wrażenie, ale znacznie większy negatywny wpływ na postrzeganie koncernu ma jego ogromne zadłużenie, nawet jeśli przyjąć kilka bardzo optymistycznych założeń. Spodziewa się m.in. wprowadzenia w 2025 r. ceł na importowane nawozy (to powinno pomóc w poprawie marż), oraz stopniowego, ale znaczącego spadku cen gazu ziemnego w latach 2025-27 (może wspierać wzrost marż na nawozach i obniżać zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto).

Ponadto oczekuje ożywienia gospodarczego (w latach 2025-26 może przyczynić się do poprawy marż w biznesach chemii i tworzyw), istotnej redukcji kosztów i restrukturyzacji grupy w latach 2024-26 oraz obniżenia w najbliższych latach wartości inwestycji do 1,1 mld zł rocznie. Wreszcie kluczowa sprawa dotyczy projektu Polimery Police (nowy zakład produkujący polipropylen), w odniesieniu do którego analityk przewiduje uzyskanie zgody banków na jego kredytowanie w zakresie kapitału obrotowego netto i wypracowywanie w 2025 r. zysku EBITDA.

Dzięki temu Azoty szybko powinny wyjść na prostą. Prokopiuk szacuje, że w 2025 r. grupa wypracuje 831,5 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, a w 2026 r. prawie 2,2 mld zł. W latach 2027-31 miałby już być na średniorocznym poziomie 2,7 mld zł. Dla porównania w tym roku szacuje skorygowaną stratę EBITDA na 352,6 mln zł, wobec ponad 2,1 mld zł, również na minusie, zanotowanych w 2023 r.

Brakuje pieniędzy na kapitał obrotowy w Polimerach Police

Nawet przy tak optymistycznych założeniach i prognozach Azoty mogą mieć jednak problemy z uregulowaniem swojego zadłużenia. Dług netto koncernu w latach 2025-27 szacowany jest na 11-12 mld zł. Aby go uregulować konieczna może być sprzedaż udziałów w Polimerach Police oraz przeprowadzenie ratunkowej emisji akcji.