Azoty pracują nad programem naprawczym

Wczoraj w nocy grupa Azoty opublikowała zaudytowane wyniki finansowe. Wynika z nich, że w ubiegłym roku koncern zanotował 13,55 mld zł przychodów, co było rezultatem o 45,1 proc. gorszym od osiągniętego w 2022 r. Z kolei strata EBITDA sięgnęła 1,37 mld zł, a strata netto 3,29 mld zł. Rok wcześniej oba wyniki były na plusie wynoszącym odpowiednio 2,55 mld zł i 0,58 mld zł. Co więcej grupa istotnie zwiększyła finansowanie zewnętrzne tj. wartość kredytów i faktoringu (do 9,9 mld zł z 7,1 mld zł).

Grupa nie została przygotowana

Ujemny wpływ na wyniki Azotów miały ogromne odpisy aktualizujące wartość posiadanego majątku. Ich łączna wartość skutkowała w IV kwartale zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku operacyjnego o kwotę 1,56 mld zł. Mimo że w ubiegłym roku koncern odnotował stabilizację cen gazu ziemnego i większości kluczowych surowców, to z drugiej strony musiał się mierzyć z zniżkami cen oferowanych produktów. Dodatkowo miały miejsce niekorzystne warunki makroekonomiczne, w tym zwłaszcza brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja. W efekcie zgłaszane zapotrzebowanie było na tyle małe, że nie pozwalało na prowadzenie produkcji na rentownym poziomie.

„Rekordowy poziom strat za 2023 rok, jak również wzrost poziomu długu netto jednoznacznie wskazują w jak trudnej sytuacji obecny zarząd grupy Azoty przejął odpowiedzialność za spółkę. Miniony rok to okres wielu wyzwań rynkowych dla branży chemicznej, do których w naszej ocenie grupa Azoty nie została przygotowana na przestrzeni ostatnich kilku lat” - uważa cytowany w komunikacie prasowym Adam Leszkiewicz, prezes tarnowskiej spółki.

Pilne zadania

Obecnie przed koncernem najpilniejszym zdaniem jest finalizacja prac nad programem naprawczym. W najbliższych tygodniach Azoty chcą rozpocząć proces jego wdrażania. „Kolejne priorytety to m.in. aktualizacja strategii i określenie realnej koncepcji działań dekarbonizacyjnych. Minimalny poziom zaawansowania prac nad projektami w ramach Zielonych Azotów w latach 2021-2023 powoduje, że musimy jak najszybciej opracować rozwiązania, które pozwolą grupie Azoty efektywnie konkurować z producentami, którzy już teraz prowadzą ambitne działania w kierunku zazieleniania produkcji” - twierdzi Leszkiewicz.

Istotnym zadaniem będzie także uruchomienie przemysłowej produkcji w ramach sztandarowego projektu Polimery Police. Równolegle zarząd prowadzi intensywne działania nakierunkowane na optymalizację produkcji i sprzedaży we wszystkich biznesach.