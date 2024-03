Byki i Niedźwiedzie już po raz 30. Tak nagradzaliśmy zwycięzców [relacja wideo]

Spółki to nie monarchie absolutne, ale trudno się nie zgodzić, że prezes to znacznie więcej niż tylko menedżer kierujący pracami zarządu. Między innymi charyzma, wizja, skuteczność, wiarygodność – to cechy, które inwestorzy doceniają i biorą pod uwagę przy decyzji o zakupie akcji. Trzech menedżerów nominowanych przez kapitułę do nagrody łączy jeszcze jedno – naprawdę bardzo długi staż za sterami przedsiębiorstw. Zwycięzcę poznamy na gali 21 marca.