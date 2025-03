Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Auto Partner z relatywną słabością

Dystrybutor części samochodowych nie korzysta z dobrych nastrojów panujących ostatnio na GPW. Kurs akcji odbił się miesiąc temu od średniej z 200 sesji, a w minionym tygodniu przełamał 50-sesyjną. Ruch ten wpisuje się w budowany od roku kanał spadkowy. Dołek trendu, czyli 17 zł, jest potencjalnym celem podaży. Co istotne, notowaniom nie pomogły publikowane tydzień temu szacunkowe wyniki za luty. Skonsolidowane przychody wyniosły 345,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 2 proc. w ujęciu rok do roku. Za okres styczeń–luty wzrost sięga 5,3 proc.

