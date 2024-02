Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Przez kilkanaście ostatnich miesięcy nabierałem przekonania, że kryzysy były zawsze, ale to, co się dzieje od kilku lat, wykracza dalece poza normalną miarę. Czas jednak na pogłębienie tego poglądu, a może nawet na jego skorygowanie. Okazuje się, że maksyma głosząca, iż jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, może, a w wielu przypadkach powinna znajdować zastosowanie do własnych sądów.