Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Decora odbija się od średniej i wyznacza nowy szczyt

Kurs akcji producenta artykułów wykończenia wnętrz porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu spółka podała wstępne wyniki za III kwartał, szacując, że skonsolidowany zysk netto grupy wzrósł w ujęciu rok do roku o 82 proc., a EBITDA – nawet o 101 proc. Ta informacja zdynamizowała zwyżki notowań. Kurs odbił się od średniej z 50 sesji i rósł w porywach do 48,5 zł. To nowy szczyt hossy i klasyczny sygnał jej kontynuacji. Strefa rozciągająca się od ostatniego szczytu 43,6 zł do 50-sesyjnej średniej (42,2 zł) wyznacza najbliższy obszar wsparcia.