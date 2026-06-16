Rusza oferta publiczna akcji deweloperskiej spółki Robyg. IPO obejmie do 9,6 mln akcji nowej emisji oraz 25 mln z 96,4 mln papierów sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza, TAG Immobilien.

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Cenę maksymalną ustalono na 36 zł. Robyg liczy zatem na zebranie 345,6 mln zł brutto, a TAG na 900 mln zł brutto. TAG pozostanie głównym akcjonariuszem Robyga – inwestor ma nie sprzedawać kolejnych papierów w ciągu dwóch lat. Prezes Robyga Eyal Keltsh podkreślił, że TAG od przejęcia w 2022 r. nie pobrał ani razu dywidendy. Wartość przejęcia szacowano wówczas na 2,5 mld zł.

Intencją jest, by pula dla detalu sięgnęła 10 proc. wszystkich oferowanych akcji, czyli 3,46 mln. Zapisy ruszają 17 czerwca i potrwają do 23 czerwca, do godz. 16:00. W tych samych dniach prowadzona będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Po ustaleniu ceny i ostatecznej liczby oferowanych walorów, zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 24 do 26 czerwca. Przy przydziale pierwszeństwo będą mieć akcje nowej emisji. Debiut ma się odbyć około 2 lipca.

Robyg kusi inwestorów wzrostem skali i dywidendą

Pieniądze z IPO Robyg chce wykorzystać do zakupu kolejnych gruntów. Celem jest zwiększanie skali w najbliższych latach. Cele w podanej strategii zakładają sprzedaż 2,8–3 tys. mieszkań w 2026 r., w kolejnych latach wejście na pułap 3,8–4 tys., a potem, w średnim terminie, na 4,5–5 tys.

W napędzanym „Bezpiecznym kredytem” 2023 r. Robyg sprzedał 3,1 tys. lokali, a w kolejnym tylko 1,5 tys. – głęboki spadek to pokłosie schłodzenia koniunktury oraz uszczuplonej oferty: w latach 2022–2023 (czyli w czasie wysokich stóp procentowych) spółka wstrzymała się z zakupami ziemi, zanotowała też opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń. W 2025 r. sprzedaż odbiła do 2,6 tys. lokali.

W 2025 r. spółka przekazała klientom prawie 1,7 tys. mieszkań. Potencjał w 2026 r. szacowany jest na 3,14 tys. (81 proc. to lokale sprzedane), a w przyszłym roku na prawie 4 tys. (zaawansowanie sprzedaży to 23 proc.). Cele finansowe to wzrost przychodów segmentu deweloperskiego o 40-45 proc. w 2026 r., o 30-35 proc. rocznie w średnim terminie i o 15-20 proc. średniorocznie w długim terminie, kiedy liczba wydawanych lokali wskoczy na pułap 4,5-5 tys.

Robyg czerpie też przychody z generalnego wykonawstwa dla platformy PRS Vantage Rent – spółki kontrolowanej przez TAG. Platforma kupiła właśnie ponad 5 tys. działających lokali od Resi 4 Rent, zwiększając zasób do ponad 9 tys., niemniej będzie kontynuować własne inwestycje. Robyg ma zawarte porozumienie dotyczące rozpoczęcia budowy w tym roku 2 tys. lokali, a w kolejnych dwóch latach po 1,5 tys.

Robyg ma być spółką dywidendową. Pierwsza wypłata oczekiwana jest w 2027 r. Zarząd będzie rekomendować na ten cel co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto, przy czym nie mniej niż 300 mln zł. W kolejnych latach dywidenda ma sięgać ok. 70 proc. zysku.

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Dodatkowe akcje dla kadry menedżerskiej

Robyg ponadto zapowiedział emisję do 2,41 mln akcji dla kluczowych menedżerów, członków zarządu i szefa rady nadzorczej. Cena będzie równa tej ustalonej w IPO, ale pomniejszonej o 10 proc. Spółka spodziewa się z tego tytułu ok. 80 mln zł wpływów. Seria będzie objęta 18-miesięcznym lock-upem.