Inwestycje zaleją polski rynek budowlany. Presja na marże w 2026 r.

Jeśli chodzi o fundamenty Budimeksu, analitycy zwracają uwagę na wzrost inwestycji w infrastrukturę kolejową, drogową z udziałem funduszy unijnych, a także w zakresie linii przesyłowych i obiektów dla wojska. Dodatkową szansą są wydatki na obronność w Niemczech, gdzie Budimex jest obecny.

Analitycy z większym optymizmem niż zarząd podchodzą do potencjału tegorocznych przychodów w segmencie budowalnym, licząc na 12 proc. przy stabilnej marży dzięki stabilnym cenom materiałów i jednocyfrowemu tempu wzrostu płac. EBITDA i zysk netto grupy powinny być zbliżone do rekordowych z 2023 r. Kolejne lata powinny przynieść wzrost przychodów przy spadku marzy, co będzie efektem wzrostu cen materiał.

Prognoza na 2025 r. to 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów (Budimex to generalny wykonawca, ale ma też poboczną działalność) wobec 9,1 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny miałby urosnąć z 744 mln do 840 mln zł, a netto z 616 mln do 737 mln zł.

Zarząd nie zarekomendował jeszcze dywidendy, analitycy DM Noble Securities założyli wypłatę 24 zł na akcję.