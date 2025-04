Jest pole do konsolidacji. Dlaczego?

Przejęcia i konsolidacja branży deweloperskiej to regularnie powracający wątek. Na fali odwilży spowodowanej obniżkami stóp w eurostrefie zagraniczni inwestorzy znów interesują się polskim rynkiem nieruchomości, w tym mieszkaniówką. Ostatnie lata pokazały też, że na rynku PRS (mieszkania na wynajem) czy PBSA (prywatne akademiki) szybciej rozwijają się ci, którzy kontrolują działalność deweloperską.

– Wnioski ze spotkań ekspertów z JLL z przedstawicielami kilkudziesięciu międzynarodowych funduszy inwestycyjnych pozwalają na ostrożny optymizm – mówi Paweł Sztejter, dyrektor zespołu doradztwa i inwestycji na rynku mieszkaniowym w JLL Polska, nawiązując do niedawnych targów MIPIM we Francji. – Jeśli chodzi o fundamenty polskiego rynku, inwestorzy nie mają wątpliwości co do potencjału sektora mieszkaniowego, zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wynajmu lokali w dużych miastach. Polski rynek mieszkaniowy, mimo że jest jednym z najaktywniejszych w Europie, cierpi na niedobór mieszkań, dodatkowo zwiększony przez wojenną migrację z Ukrainy. O ile rok temu konkretne rozmowy o inwestycjach były praktycznie niemożliwe, o tyle dzisiaj część inwestorów zakłada, że warunki lokowania w Polsce będą się poprawiały, co zwiększa zainteresowanie rozmowami o konkretnych możliwościach – dodaje.