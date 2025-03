Po rekordowym 2024 r. Dom Development zakłada jeszcze lepsze wyniki

Grupa ma doskonałą sytuację finansową. Gearing (wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych) to 1,9 proc., a suma środków pieniężnych i niewykorzystanych linii kredytowych to ponad 1,2 mld zł.

W grudniu 2024 r. akcjonariusze otrzymali zaliczkę na poczet dywidendy za 2024 r. w wysokości 155 mln zł, czyli 6 zł na akcję.

Wzorcowa sukcesja. Dom Development z nowym zarządem

2024 r. był dla grupy wyjątkowy również z powodu rekonstrukcji zarządu. Nowi menedżerowie omówią wyniki i sytuację rynkową na wtorkowej konferencji prasowej.

„Powierzenie mi z początkiem tego roku roli prezesa to dla mnie ogromny zaszczyt. Z grupą jestem związany od 2017 r., w 2018 r. dołączyłem do zarządu. Praca u boku Jarosława Szanajcy (kierował grupą od założenia – red.) jest dla mnie nieocenionym doświadczeniem. W naszej branży jest on absolutnym autorytetem, a jego doświadczenie menedżerskie oraz wyczucie rynku są imponujące. Jestem przekonany, że dzięki jego dalszemu wsparciu, wraz z całym zarządem, będziemy z sukcesem kontynuować rozwój grupy. Przejąłem stery w spółce, która znajduje się w doskonałej kondycji i jestem pewien, że mamy wszystkie atuty, by umacniać naszą pozycję rynkowego lidera” – napisał Mikołaj Konopka w liście do akcjonariuszy.