Dom Development prze jak lodołamacz

Choć na szerokim rynku mieszkaniowym spowolnienie, na wtorkowej konferencji Domu Development nastroje menedżerów były bycze. Za firmą III kwartał, kiedy nabywców znalazło 1156 lokali (kwartalny rekord), a ambicje na cały rok to przebicie 4 tys. (byłby to nowy rekord, stan po trzech kwartałach to 3110).

Popyt na drogie lokale