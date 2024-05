W I kwartale br. magazynowa grupa wypracowała 96 mln zł przychodów, o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Zmieniała się nieco struktura – o ile przychody z czynszów wzrosły o 12,2 proc., do 54,8 mln zł, to przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości (refakturowanie kosztów operacyjnych i mediów) skurczyły się o prawie 10 proc., do 41,2 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 0,9 proc., do 57,8 mln zł.

Magazynowy portfel MLP ma ponad milion metrów

Na wynik operacyjny, jak u każdego właściciela nieruchomości komercyjnych wpływ ma aktualizacja wartości portfela. W I kwartale br. było to 24 mln zł papierowej straty wobec 10,3 mln zł na minusie rok wcześniej. W efekcie zysk operacyjny skurczył się o 30 proc., do 26,3 mln zł.

W I kwartale br. wzrosły przychody i koszty finansowe (in plus: różnice kursowe, in minus: koszty odsetek od kredytów i obligacji). Czysty zarobek skurczył się o 38 proc., do 16,2 mln zł. Bardziej reprezentatywny wskaźnik FFO (przychody – koszty operacyjne + amortyzacja + wynik na działalności finansowej z wyłączeniem: różnic kursowych, odsetek od pożyczek i wyceny kredytów wg zamortyzowanego kosztu — podatek bieżący) skurczył się o 24 proc., do 22 mln zł.

Na koniec marca wartość nieruchomości inwestycyjnych wynosiła 4,6 mld zł, a wartość aktywów netto (NAV) 2,41 mld zł. Portfel liczył 1,1 mln mkw. powierzchni, w budowie było 0,2 mln, z czego ponad 32 proc. było już wynajęte. Potencjał zabudowy to jeszcze 1,9 mln mkw.