Przychody z podstawowej działalności Grupy PHN tj. przychody z najmu w 2023 roku osiągnęły poziom 248,8 mln zł, co przełożyło się na wypracowanie wyniku z najmu na poziomie 152,4 mln zł, o 29 proc. więcej rdr.

Jak wskazano, osiągnięte przychody z działalności budowlanej na poziomie 235,2 mln zł pozwoliły na wypracowanie zysku z działalności budowlanej na poziomie 9,9 mln zł w porównaniu do 2,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Wyniki finansowe osiągnięte w okresie niestabilnej i pełnej wyzwań sytuacji rynkowej, pozwalają zachować ostrożny optymizm. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż poprawiony został wynik z najmu, który jest najważniejszą częścią działalności Grupy PHN. Planujemy zwiększyć skalę działania, rozwijać nowe segmenty rynku, co w połączeniu z planowaną optymalizacją portfela nieruchomości i wzrostem efektywności ekonomicznej powinno doprowadzić do dynamicznego rozwoju działalności, a w konsekwencji do wzrostu wartości Grupy PHN" – powiedział cytowany w komunikacie prezes, Wiesław Malicki.