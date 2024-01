Na tle kolejnych doniesień o pracach nowego rządu nad następcą „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, czyli programu „Mieszkanie na start” ostro w górę pomaszerowały notowania części budowniczych lokali.

Po południu kurs Develii rósł o 8 proc., do 4,86 zł, Domu Development o 7 proc., do 154 zł, a Atalu o ponad 6 proc., do 60,4 zł. Paradoksalnie o tylko 1,9 proc., do 37,5 zł drożały papiery Murapolu, który specjalizuje się w tanich lokalach.



Indeks dużych spółek w czwartek po południu traci 0,87 proc., lądując na poziomie 2274.92 pkt.

Nowy program mieszkaniowy Mieszkanie na start" może ruszyć już w połowie 2024 r. Oprocentowanie preferencyjnego kredytu na pierwsze mieszkanie będzie uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego - poinformował podczas spotkania prasowego minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.