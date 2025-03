Marek Kozłowski przez ostatnie lata związany był z PKO BP. Zaczynał tam jako dyrektor biura komunikacji marketingowej, aby później objąć funkcję dyrektora departamentu marketingu. Wraz z zespołem odpowiadał m.in. za tworzenie materiałów reklamowych, planowanie i zakup mediów, identyfikację wizualną marki, badania marketingowe oraz merchandising. Współtworzył i realizował plan komunikacji wspierający cele biznesowe banku, w tym związane z opracowaniem i realizacją strategii na lata 2023-2025.

Reklama

– Naszą niezmienną ambicją jest nieustanny rozwój i doskonale wiemy, do jego realizacji niezbędne jest zatrudnianie najlepszych osób. Bogate doświadczenie Marka w obszarze budowania strategii marketingowej oraz zarządzania dużą marką doskonale wpisuje się w ambitne plany XTB na kolejne lata. Przez wiele lat zajmował się komunikacją marketingową dla największego uniwersalnego banku w kraju - liczę, że jego umiejętności i praktyka rynkowa w tym obszarze, przełożą się na wzmocnienie wizerunku XTB – podkreśla Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB.

XTB zwiększa wydatki na marketing

Przedstawiciele XTB już od jakiegoś czasu nie ukrywają, że w tym roku chcą jeszcze mocniej postawić na marketing, również w wydaniu międzynarodowym. - W obecnym roku planujemy wzrost wydatków marketingowych o około 80 proc. Ten rok jest dla nas naprawdę bardzo ważny. Wewnętrznie uważamy, że jest to nawet jeden z najważniejszych okresów w historii spółki. Chcemy umocnić naszą pozycję nie tylko na rynkach, gdzie już jesteśmy liderem, ale również tam, gdzie nie jesteśmy nawet w gronie najważniejszych pięciu graczy. Przykładami takich rynków są Francja, Wielka Brytania czy też Niemcy. Czujemy jednak, że to teraz jest dobry czas by móc konkurować z największymi firmami na świecie i dlatego wydatki marketingowe w tym roku będą znacząco większe. Jeśli my nie staniemy się liderem w obszarze inwestycji, to zrobi to ktoś inny – mówił niedawno w Parkiet TV Omar Arnaout, prezes XTB.