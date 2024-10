Od CFD do kont emerytalnych. XTB rusza z rachunkami IKE

Czytaj więcej Biura maklerskie Filip Kaczmarzyk, XTB: Nowe produkty i ambasador na horyzoncie Dzięki pojedynczym dniom z podwyższoną zmiennością nie przebijemy poziomu 1 mld zł zysku w całym roku. Na XTB trzeba patrzeć w długim terminie. Liczę jednak, że podejmowane działania przyniosą efekty – mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

– Jestem przekonany, że nasza oferta IKE w XTB jest najlepsza na rynku, dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania tym produktem – nie ukrywa Omar Arnaout. – Mamy coś, czego nie oferuje nikt inny – akcje ułamkowe, które pozwalają na swobodną dywersyfikację portfela inwestycyjnego, oraz oprocentowanie wolnych środków, dzięki czemu pieniądze w XTB pracują zawsze, nawet gdy inwestorzy dopiero czekają na sprzyjającą sytuację rynkową – dodaje.

Dzięki IKE w XTB klienci będą mogli inwestować zarówno w polskie, jak i zagraniczne akcje oraz fundusze ETF. Inwestorów decydujących się na otwarcie konta IKE obowiązywać będzie standardowa dla XTB tabela opłat i prowizji. Oznacza to, że nie będzie pobierana prowizja od handlu akcjami i ETF-ami do kwoty 100 tys. euro obrotu miesięcznie. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2 proc. (min. 10 euro). Może zostać również naliczona opłata za przewalutowanie w wysokości 0,5 proc. Dla inwestorów posiadających rachunki IKE w innych instytucjach finansowych możliwość przenoszenia konta do XTB będzie udostępniana stopniowo.

Kolejne nowości

Ambicje XTB nie ograniczają się jedynie do IKE. Firma, najszybciej, jak to będzie możliwe, chce dodać także do oferty konta IKZE w Polsce. W Wielkiej Brytanii w IV kw. również mają się pojawić rozwiązania emerytalne funkcjonujące na tamtejszym rynku.

Polski broker wprowadza też kolejną nowość. Chodzi o wirtualny portfel z kartą wielowalutową. Zadebiutowała ona już w Portugalii i Czechach. W Polsce ma się pojawić w ciągu kilku kolejnych tygodni. Na początku użytkownicy będą mogli prowadzić konta w siedmiu walutach (EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RON i CZK).

– Wierzę, że wprowadzenie wirtualnego portfela z kartą wielowalutową będzie krokiem, który uwidoczni ewolucję, jaką przeszło XTB. Przez lata byliśmy platformą inwestycyjną, znaną wśród aktywnych uczestników rynku, a dziś stajemy się superaplikacją inwestycyjną dla osób, które chcą efektywnie zarządzać swoimi finansami, zarówno krótko-, jak i długoterminowo – mówi Omar Arnaout.