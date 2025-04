Obniżki stóp uderzą w wyniki banków. Pytanie, jak mocno?

Czytaj więcej Banki Banki kupują rządowy dług. Czy tracą na tym kredytobiorcy? Zaangażowanie polskiego sektora bankowego w obligacje skarbowe jest relatywnie największe wśród krajów strefy euro – wylicza ZBP. I dobrze, bo budżet państwa może realizować potrzeby na rynku krajowym. Niepokoić jednak może niski popyt na kredyty.

Wpływ obniżek stóp na wyniki banków

Szybsza, niż można się było dotychczas spodziewać, i być może głębsza obniżka stóp procentowych to dla sektora finansowego zła informacja. Nie ma co ukrywać, że banki w środowisku wysokich stóp osiągają wysokie przychody z tytułu odsetek od kredytów. Zarówno w 2024 r., jak i w 2023 r. wynik odsetkowy był rekordowo wysoki (odpowiednio 106 mld zł oraz 95 mld zł), w ślad za tym również najwyższe w historii były zyski sektora (odpowiednio 42 mld zł oraz 27 mld zł). I to wszystko pomimo słabej akcji kredytowej i przy rekordowo wysokich kosztach sagi frankowej.

Każde cięcie w polityce pieniężnej to dla banków niemal automatyczne obniżenie przychodów. Jak duże straty może ponieść sektor z tego tytułu? Z analiz Związku Banków Polskich wynika, że spadek stóp procentowych do poziomu 5 proc. obniży wynik finansowy sektora o niemal 20 proc. w porównaniu z 2024 r. (przy założeniu, że taki poziom stóp obowiązywałby przez cały rok), spadek do 4,5 proc. – o 27 proc., a do 4 proc. – o 36 proc. (zaś do 3 proc. – o niemal połowę). Można też spodziewać się obniżenia marży odsetkowej i wskaźników rentowności.

Ile mogą zarobić banki w tym roku?

– Przy czym trzeba zdawać sobie sprawę, że na początku spadek zysków nie będzie duży – zaznacza Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem muszą mieć czas, żeby przejść na niższą stopę – wyjaśnia. Jego zdaniem więc w 2025 r. wpływ na wyniki nie będzie dramatycznie duży, rzędu kilku miliardów złotych. Co więcej, jeśli RPP rzeczywiście wyraźnie obniży koszty pożyczania, to można spodziewać się wzrostu akcji kredytowej, co poprawiłoby bankowe przychody i co przynajmniej w części zrekompensowałoby ubytki z tytułu obniżki stóp.

– Dlatego nie spodziewałbym się, by wyniki sektora spadły poniżej 30 mld zł w tym i przyszłym roku z tego tytułu – mówi Materna. Jednocześnie analityk dodaje, że jego zdaniem obniżki stóp nie powinny być duże. – Sądzę, że odpowiedzią na ostatnie zawirowania na rynkach globalnych będzie luzowanie fiskalne na świecie, co doprowadzi do inflacji i szybkiego zakończenia cyklu obniżek – ocenia Materna.