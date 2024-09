Bank Pocztowy miał 82,5 mln zł zysku netto w I poł. 2024 r.

Na koniec czerwca 2024 r. saldo depozytów detalicznych wyniosło 6 623 mln zł wobec 6 051 mln zł, co oznacza wzrost o 9,5% r/r.

Miara Tier 1 wyniosła na koniec półrocza 21,64%, przy wymogu regulacyjnym dla banku z wszystkimi buforami wynoszącym 9,55%, natomiast wskaźnik dźwigni wyniósł 8,28%. Bank planuje wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na zaliczenie wyniku I półrocza br. do kapitału podstawowego Tier1, co pozytywnie przełoży się na dalszy wzrost miar kapitałowych.

Bank podkreślił też, że nadal utrzymuje także znaczącą nadwyżkę płynności - w efekcie miary płynności LCR i NSFR znacząco przekraczają poziomy regulacyjne 100% (osiągając odpowiednio poziomy 345% i 222%)

Koszty ryzyka były na poziomie 52 pb w I poł. 2024 r.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.