Szał na akcje XTB nieco przygasł. Obecnie notowania bronią okrągłego poziomu 100 zł. Co podpowiada technika? - Na wykresie XTB przez dłuższy czas można było obserwować proces kształtowania się formacji harmonicznej Gartley’a. Scenariusz ten zakładał wystąpienie fałszywego wybicia dołem z linii trendu wzrostowego, po którym kurs powinien szybko powrócić ponad przełamane wsparcie, nie przechodząc jednocześnie w pełnoprawną fazę momentum spadkowego. Ostatecznie jednak kluczowe zależności nie zostały zrealizowane, co samo w sobie można interpretować jako sygnał relatywnej siły strony popytowej. Nie zmienia tego nawet negatywna wymowa świecy z 27 maja. Jej rozmiar doprowadził do zejścia poniżej średniej EMA21, naruszenia EMA50 oraz testu linii trendu wzrostowego. Mimo pogorszenia krótkoterminowego obrazu technicznego nie pojawiły się jednak przesłanki, które jednoznacznie potwierdzałyby zakończenie rynku byka – uważa Piotr Kaźmierkiewicz, analityk BM Pekao.

XTB wciąż walczy. Trend wzrostowy wciąż obowiązuje

Jak podkreśla ekspert, kluczowym poziomem pozostają okolice 96,6 zł, wyznaczone przez ostatnie lokalne dołki. - Dopiero trwałe wybicie poniżej tego obszaru otworzyłoby drogę do pogłębienia korekty i testu okolic 92,3 zł, czyli rejonu odpowiadającego mniej więcej połowie lutowo-kwietniowej konsolidacji poprzedzającej ostatnią falę wzrostową. Na obecnym etapie za scenariusz bazowy uznajemy jednak obronę linii trendu wzrostowego, a po okresie uspokojenia zmienności – domknięcie luki bessy powstałej 27 maja. Realizacja takiego wariantu otworzyłaby drogę do ponownego testu majowych szczytów, a w dalszej perspektywie do ataku na historyczne maksima notowań - uważa Kaźmierkiewicz.