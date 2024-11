Zyskom z polskich akcji pomaga element długoterminowy, a cykliczny – zaczął szkodzić

mWIG40TR rośnie w tempie 8,5 proc. rocznie, ale element cykliczny trochę obniży tę stopę zwrotu ŹRÓDŁO: QNEWS.PL, GPW

...i chwiejny element cykliczny

Ostatnie 24 miesiące przyniosły tu popisową huśtawkę. Najpierw jesienią 2022 roku mieliśmy do czynienia z bardzo silnym odchyleniem w dół od długoterminowej normy. W przypadku indeksów dużych i średnich spółek odchylenie to osiągnęło poziom rzędu -30 proc. Mniej więcej w połowie ubiegłego roku to zaburzenie zostało całkowicie zniwelowane, po czym w połowie tego roku wahadło przesunęło się w zupełnie drugą stronę – WIG20TR i mWIG40TR odchyliły się odpowiednio o 27 i 22 proc. w górę od linii regresji, a sWIG80TR aż o 34 proc. Ciekawostką jest, że w przypadku indeksów dużych i małych spółek tegoroczne odchylenie w górę od normy osiągnęło wartości najwyższe od... 2007 roku (choć oczywiście nie tak ekstremalne jak na ówczesnym szczycie). W ostatnich kilku miesiącach to odchylenie w górę jest, dla odmiany, systematycznie korygowane.

Widać zatem, że o ile element długoterminowy jest jednoznacznie pozytywny i stabilny, o tyle element cykliczny – wręcz przeciwnie, raz jest mocno pozytywny, innym razem mocno ujemny.

To, że w ostatnich miesiącach element cykliczny uległ pewnej korekcie, choć jest oczywiście bolesne na krótką metę, to ma też jednak pewne zalety w dalszej perspektywie. Weźmy przykładowo mWIG40TR. W czerwcu był on w punkcie, do którego linia regresji dotarłaby dopiero... w listopadzie 2026 roku, a więc 17 miesięcy później. Innymi słowy, w szczycie optymizmu indeks średnich spółek „wyprzedził” linię trendu niemal o półtora roku. Do końca października sytuacja uległa pewnej normalizacji. Benchmark „średniaków” cofnął się do punktu, który linia regresji osiągnęłaby 14 miesięcy później – rynek akcji nie wychodzi więc już tak daleko do przodu w swym optymizmie.

Na krótką metę cała trudność polega na przewidzeniu, w którą stronę podążał będzie wahliwy element cykliczny. Optymista powie, że oczekiwana sezonowa poprawa i pierwsze sygnały odwilży po zniknięciu przedwyborczej niepewności w USA powinny na razie sprzyjać utrzymaniu elementu cyklicznego na relatywnie wysokim poziomie. Pesymista z kolei może argumentować, że dotychczasowa korekta była niewystarczająca, a element cykliczny dopiero rozpoczął swą zwyczajową wędrówkę ze szczytu. Trzeba przyznać, że najlepsze okazje do zakupów krajowych akcji miały miejsce, gdy indeksy wędrowały głęboko poniżej linii regresji – ostatnio jesienią 2022 roku, wcześniej w pandemicznym 2020 roku.