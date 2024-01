WykresDnia: Akcje Tesli spadają po ostrzeżeniu przed spowolnieniem

Tesla dostarczyła w zeszłym roku 1,8 miliona samochodów. Firma obniża ceny na całym świecie na kluczowych rynkach w Europie i Chinach, w obliczu rosnącej konkurencji ze strony chińskich graczy, takich jak BYD i tradycyjnych producentów samochodów. Obniżki cen odbiły się na marży Tesli.

Zwiększając presję na akcje Tesli, analitycy obniżali cenę docelową dla firmy. Barclays obniżył ją z 250 do 225 dolarów. – Nie jest tak źle, jak się obawiano, ale pochmurna ścieżka przed nami zwiększa na razie pewne ryzyko pogorszenia się sytuacji – napisali analitycy Barcalys w notatce.

Analitycy RBC obniżyli cenę docelową z 300 do 297 dolarów. W środowej nocie Canaccord Genuity poinformowało, że obniżyło również cenę docelową do 234 dolarów z 267 dolarów.

A Tesla właśnie potwierdziła, że ​​rynek pojazdów elektrycznych naprawdę spowalnia. Obecnie perspektywy wydają się słabsze ze względu na słabnący popyt. Aby zwiększyć zainteresowanie, w 2023 r. Tesla rozpoczęła agresywną strategię obniżek cen, która obniżyła ceny wszystkiego, od Modelu 3 po popularny Model Y o ponad 25 proc.. Jednak nawet Tesla nie jest w stanie uniknąć spowolnienia sprzedaży pojazdów elektrycznych. A w kontekście znacznie wyższej inflacji i stóp procentowych uwaga w coraz większym stopniu skupia się na tańszych pojazdach elektrycznych Tesli przeznaczonych na rynek masowy. Jest jeden problem: prawdopodobnie nie pojawi się w najbliższym czasie.

Musk powiedział, że pojazd „nowej generacji” w cenie poniżej 25 000 dolarów wejdzie do produkcji w drugiej połowie 2025 roku. To kilka lat po tym, jak zaczęto go po raz pierwszy reklamować – co przypomina czteroletnią przerwę między ogłoszeniem Cybertrucka a faktyczną dostawą.

Tymczasem głównym zagrożeniem stała się konkurencja ze strony chińskiego BYD. Wspierany przez Warrena Buffetta producent pojazdów elektrycznych, który sprzedaje swoje pojazdy w ponad 60 krajach, a niedawno wyprzedził Teslę pod względem globalnej sprzedaży pojazdów elektrycznych, wcześnie skupił się na niedrogich modelach, takich jak Seagull za 10 000 dolarów.