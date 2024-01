WykresDnia: Chiny wspomagają Rosję samochodami

Eksplozja sprzedaży do Rosji pomogła zwiększyć eksport Chin w 2023 r., po wycofaniu się europejskich i japońskich producentów z powodu wojny na Ukrainie. W ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku Chiny wyeksportowały do ​​Rosji 840 000 pojazdów, w tym ciężarówki i autobusy, a także samochody osobowe.

Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych stwierdziło na początku tego tygodnia, że ​​popyt w Rosji i krajach sąsiednich spowalnia, a przyszły wzrost eksportu będzie zależał od ekspansji sprzedaży pojazdów elektrycznych za granicą. Chińscy producenci pojazdów elektrycznych obrali za cel m.in. rynki Azji Południowo-Wschodniej, Europy i Australii.

Stowarzyszenie producentów nie podaje zestawienia pojazdów elektrycznych, ale dane opublikowane przez stowarzyszenie samochodów osobowych wykazały, że pojazdy elektryczne stanowiły 24 proc. sprzedaży nowych samochodów w Chinach w 2023 r., w porównaniu z 12 proc. w 2021 r. Uwzględniając hybrydy, udział ten pojazdów napędzanych energią elektryczną w całkowitej sprzedaży w ubiegłym roku osiągnęło poziom 36 proc

Według grupy samochodów osobowych, Tesla Model Y była najlepiej sprzedającym się pojazdem elektrycznym w Chinach w ubiegłym roku z 646 800 sprzedanymi egzemplarzami, a za nim plasował się sedan BYD Song z 428 600 egzemplarzami.

Według strony internetowej Tesli Model Y kosztuje od 266 400 do 363 900 juanów (37 500 do 51 200 dolarów), a BYD Song kosztuje od 129 800 do 159 800 juanów (18 300 do 22 500 dolarów).

Bill Russo, założyciel firmy konsultingowej Automobility w Szanghaju powiedział, że chińskie firmy zdemokratyzowały pojazd elektryczny, obniżając jego cenę. Kolejnym wyzwaniem będzie przekonanie kupujących, że pojazd elektryczny może zaspokoić ich potrzeby w zakresie jazdy. Ale pierwszym krokiem jest udostępnienie go po cenie, która skłoni ich do rozważenia takiej oferty, powiedział Russo.