Obligatariusze walczą

Artiom Bujan, prezes stowarzyszenia, wskazuje, że rząd jest przychylnie nastawiony do postulatów obligatariuszy. Jeszcze w piątek miało się odbyć kolejne spotkanie – tym razem z Michałem Dworczykiem, szefem KPRM. Obligatariusze chcą przyśpieszenia działania organów państwa w sprawie wyjaśnienia afery GetBacku a przede wszystkim postępowań wobec instytucji, które uczestniczyły w dystrybucji obligacji windykatora. Bujan podkreśla, że wpłynęło kilkaset wniosków do rządu, aby zbadano nieprawidłowości w procesie sprzedaży. Chodzi nie tylko o misselling (oferowanie klientom nieodpowiednich dla nich instrumentów finansowych), ale też przypadki podszywania się pod klienta. Dotyczą sytuacji, gdy bankier w placówce bez zgody i upoważnienia przekazywał dane klienta z banku do domu maklerskiego. Miał także wypełniać i podpisywać przez internet formularz nabycia obligacji. Przedstawiciele stowarzyszenia przekonują, że w takiej sytuacji klient nie widział umowy ani informacji zawartej w tym formularzu dotyczącej ryzyka utraty pieniędzy. Prokuratura potwierdziła, że bada ten wątek.