Tydzień politycznych zawirowań?

W poniedziałkowy ranek dolar nieco odbija po piątkowej przecenie. To jednak bardziej korekta, gdyż w przestrzeni rynkowej nie ma nowych, mocnych newsów. Jeszcze w piątek wieczorem indeksy na Wall Street wspięły się nowe szczyty na fali oczekiwań, co do dodatkowego wsparcia po tym, jak dane Departamentu Pracy nieco rozczarowały. Poniedziałek przynosi doniesienia Financial Times, jakoby ponadpartyjna grupa Kongresmenów, planuje jeszcze dzisiaj złożyć oficjalny wniosek o związany z pakietem fiskalnym o wartości 900 mld USD, choć mówiło się o tym od kilku dni. Kluczowe jest teraz to, czy stosowne ustawy uda się przyjąć do piątku 11 grudnia, kiedy to rozpoczyna się okołoświąteczna przerwa w Kongresie. Nowych wątków nie ma też w temacie Brexitu - po mieszanych doniesieniach w weekend, w poniedziałek unijny negocjator Michel Barnier przyznał, że sprawy nie posunęły się do przodu i nadal w trzech kluczowych aspektach utrzymują sie istotne różnice. Zwraca się uwagę, że piłka jest teraz po stronie Brytyjczyków, chociaż nie brak plotek, jakoby kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron mieli złagodzić swoje oczekiwania dotyczące jednego z wątków, jakim jest kwestia pomocy publicznej. Funt jest dzisiaj najsłabszą walutą w przestrzeni G-10.