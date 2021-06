FED zakładnikiem rynków?

Dolar minimalnie traci na większości ustawień, choć zmiany nie są duże. Najmocniejsze są ZAR, MXN i RUB odreagowujące wczorajszy spadek, a w przestrzeni G-10 są to CHF, SEK i EUR. Brakuje wspólnego mianownika, poza wyraźnie słabnącą turecką lirą, co tłumaczy się obawami przed czwartkowym posiedzeniem Banku Turcji. Rynki czekają na jutrzejsze informacje z FED, choć na swój sposób. Nadal rośnie Wall Street notując nowe historyczne szczyty na S&P500 i NASDAQ, a rentowności obligacji nie mają siły bardziej się odbić po ostatnich spadkach (dzisiaj 10-letnie oscylują wokół 1,4820 proc.). Opinie, co do jutrzejszego przekazu FED są mieszane, choć przeważają oczekiwania, co do podtrzymania "gołębich" tonów, co może dawać pole do zaskoczenia jutro wieczorem.