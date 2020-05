Optymizm, czy ucieczka?

Ciekawe informacje popłynęły natomiast ze strefy euro. Pewnym przełomem jest polityczne porozumienie pomiędzy Niemcami, a Francją, co do emisji euro obligacji, które miałyby finansować nowy program wsparcia. Nie jest jednak jasne, czy to wystarczy. Po pierwsze według planów dysponentem środków będzie Komisja Europejska, która będzie akceptować wypłaty w oparciu o konkretne plany, co może być trudne do akceptacji przez Włochy i inne kraje południa. Po drugie najpewniej nie uda się znaleźć politycznego porozumienia wewnątrz UE, co do założeń tego pakietu do 27 maja, kiedy planowane jest spotkanie na szczycie. Z wypowiedzi francuskiego ministra finansów wynika, że kwoty wsparcia mogłyby zostać wypłacane najwcześniej od stycznia. Po trzecie, jeżeli Komisja Europejska ma emitować dług, to czy Europejski Bank Centralny będzie mógł go kupować w celu jego stabilizowania? Oby się nie okazało, że taki projekt będzie nazbyt kosztowny.