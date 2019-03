Złoty bez większych zmian, CPI oraz Fitch w kalendarzu

Ostatnie godziny obrotu na rynkach przyniosły podtrzymanie mocniejszego dolara, pomimo negatywnych sygnałów z tamtejszej gospodarki. Historyczne dane dot. PKB za IV kw. wypadły poniżej prognoz, co podtrzymuje oczekiwania co do łagodnego FED'u. Wczoraj wiceprezes Richard Clarida powiedział, iż Amerykańska Rezerwa Federalna jest przygotowana na to, aby wykorzystać niekonwencjonalne narzędzia polityki monetarnej, jeśli gospodarka napotka nieoczekiwane problemy. Nie wpływa to jednak negatywnie na wycenę USD, który korzysta z globalnego podbicia awersji do ryzyka. Koszyk USD urósł w marcu ponad 1% co jest najlepszym wynikiem od października ubiegłego roku. Złoty, w marcu, stracił do dolara blisko 0,9%, do franka 1,16%. Nieznacznie (0,3%) udało się zyskać wobec euro, które zmaga się z podażą po słabszych danych makro ze Strefy Euro. Pogorszenie nastrojów widoczne jest również na koszyku CEE, gdzie ostatnie dni przyniosły spadki zarówno HUF jak i CZK. W pierwszym przypadku inwestorzy grali pod podwyżki stóp ze strony MNB, w drugim natomiast CNB zasygnalizował, iż na najbliższym posiedzeniu najpewniej nie zmieni stóp.