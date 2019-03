PLN bez większych zmian, rynek czeka na krajowe dane oraz FED

Ostatnie godziny obrotu na rynku FX przyniosły lekkie podbicie awersji do ryzyka wśród inwestorów po doniesieniach o podbiciu napięcia w negocjacjach handlowych na linii USA-Chiny. Wedle agencji Bloomberg stronka chińska sprzeciwia się części kluczowych żądań USA. Na razie są to jedynie plotki – warto jednak pamiętać, iż rynki realnie odrzuciły możliwość realizacji negatywnego scenariusza braku porozumienia (co oznaczałoby konieczność jego zdyskontowania). Ponadto obserwujemy dalszą część gimnastyki Brexit'owej – projekt umowy May (w niezmienionej wersji) nie zostanie już poddany pod głosowanie tamtejszego parlamentu. Teoretycznie May może operować terminami posiedzenia aby jednak poddać go docelowo pod głosowanie. Bardziej prawdopodobnym wydaje się jednak wniosek o przedłużenie deadline'u dla Brexitu – wstępnie o 4 miesiące gdyż scenariusz opóźnienia o 2 lata najpewniej wiązałby się z konieczność zadeklarowania rozpisania nowego referendum. W konsekwencji obserwujemy mieszane nastroje wokół funta – para GBP/PLN testuje okolice 5 PLN. Na pozostałych parach związanych z PLN obserwowaliśmy lekkie podbicie wyceny polskiej waluty, co wynikało w dużej mierze ze słabszego dolara.