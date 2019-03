Powrót w ramy konsolidacji na EUR/PLN

Wydarzeniem weekendu są doniesienia WSJ mówiące, iż w okolicach 27 marca USA mogłyby zawrzeć umowę handlową z Chinami, co przynajmniej teoretycznie ograniczyłoby ponad roczny konflikt handlowy. Na razie są to jedynie „przecieki prasowe" stąd trudno budować na ich bazie realne scenariusze. Niemniej początek tygodnia wskazuje na wzrost wyceny chińskiego juana oraz australijskiego dolara, co tłumaczyć należy ww. publikacją. Dodatkowo w szerszym kontekście ograniczenie globalnego ryzyka związanego z wojną handlową byłoby czynnikiem wspierającym dla walut EM, w tym również koszyka CEE. W szerszym kontekście wycena PLN (wobec euro) wróciła do okolic 4,28-4,30 PLN, czyli kilkunastotysięcznej konsolidacji zainicjowanej w lipcu 17'. Lokalne podbicie do 4,3370 PLN wynikało w dużej mierze ze zmiany nastawienia inwestorów odnośnie RPP (po wypowiedziach odnośnie potencjału obniżek przez A. Glapińskiego). Zapowiedź poluzowania fiskalnego w kraju ogranicza jednak ten scenariusz z uwagi na potencjalnie wyższe wskazania odczytów inflacyjnych. Dodatkowo dość dobrze wygląda cały region CEE, gdzie zarówno HUF jak i CZK oscylują blisko 1-miesięcznych maksimów wobec euro.