Dzień na przeczekanie

Wczoraj doszło do cofnięcia na rynku ropy naftowej. Cena baryłki ropy WTI osłabła schodząc pod poziom 90 dolarów, choć skala spadku nie jest duża, na co wskazuje choćby aktualny poziom wyceny na 89.40 dolarów. Zatem jeszcze nic strasznego się tu nie wydarzyło, choć doniesienia o perspektywie porozumienia z Iranem, a w konsekwencji większej podaży na rynku, może powstrzymywać od zakupów. Na rynku złota obserwujemy kontynuację wczorajszej zwyżki. Obecnie cena uncji zbliżyła się do okolicy oporu na 1830 dolarów.