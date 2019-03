Gruby portfel młodego artysty

Szkoda, że w katalogu nie podano, kim był Jerzy Rożniewicz, sportretowany przez Witkacego. Nie chce mi się wierzyć, że nie ma na ten temat informacji. Jeśli nawet nie wiadomo, kim był model, to jest to wyzwanie dla rasowego kolekcjonera, który z właściwą kolekcjonerom pasją ustali fakty z życia Rożniewcza. Warto przeczytać wydane przez PIW w ostatnich latach genialne „Listy do żony". Są one kroniką codziennych prac malarskich Witkacego z lat 1923–1939.