Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa

Pomysł stworzenia ogromnego ropociągu Keystone XL, transportującego ropę naftową z kanadyjskich piasków roponośnych do Stanów Zjednoczonych, powstał w 2008 roku – i praktycznie od razu stał się w USA kością niezgody. Dla niektórych ta ogromna inwestycja (ropociąg miał transportować aż 830 tysięcy baryłek ropy dziennie z prowincji Alberta do stanu Nebraska) była po prostu kolejnym źródłem ropy naftowej do USA, polepszającym bezpieczeństwo energetyczne kraju – a dla innych, niepotrzebną fanaberią, negatywnie wpływającą na środowisko naturalne.