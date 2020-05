Mieszane nastroje na rynkach

W szczególności dotyczy to tych surowców, które są powiązane z koniunkturą, takich jak miedź oraz ropa naftowa. W ich przypadku pozytywnie zadziałały także informacje o wzroście importu ropy naftowej i miedzi do Chin w kwietniu. Okazało się, że mimo pandemii koronawirusa Państwo Środka nie wstrzymywało się z kupowaniem dużych ilości surowców. Po części wynikało to z faktu, że już w kwietniu chińskie zakłady przemysłowe powracały do normalnej działalności, a po części wzrost zamówień wynikał z kusząco niskich cen ropy i miedzi na globalnym rynku.