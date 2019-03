Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, srebro

Ostatnie szacunki podawane przez agencję Reuters sugerują, że w marcu dzienny eksport ropy naftowej z Iranu oscyluje w okolicach 1,0-1,1 mln baryłek dziennie. To spadek w stosunku do lutego, kiedy to ta liczba wynosiła około 1,3 mln baryłek dziennie. To także wyraźna zniżka w porównaniu do kwietnia ub.r. (2,5 mln baryłek dziennie), czyli okresu tuż sprzed ponownego narzucenia sankcji na Iran przez USA. Dane te pokazują, że mimo wyłączenia niektórych państw z sankcji, Iran i tak ma problem ze sprzedażą swojej ropy naftowej.