Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

W obliczu powyższych informacji, na drugi plan zeszły doniesienia z Indii, które pokazały, że w grudniu 2021 r. import ropy naftowej do tego kraju wzrósł o 7,1% mdm. Co prawda, był on nadal niższy niż w grudniu 2019 i 2020 roku, jednak wzrost importu pokazuje, że Indie stawiają na powiększanie swoich rezerw paliw. Nadal wiele osób w tym kraju unika transportu publicznego na rzecz korzystania z samochodów. Indie to trzeci największy konsument ropy naftowej na świecie.