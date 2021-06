Od stycznia do kwietnia produkcja energii z węgla kamiennego sięgnęła 31,3 TWh i była niemal o 30 proc. wyższa niż przed rokiem. Obroty zwiększyły także elektrownie na węgiel brunatny, które w tym czasie wytworzyły 13,9 TWh prądu, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim mroźniejszej zimy i mniejszej aktywności farm wiatrowych. Wzrost popytu pomógł zmniejszyć poziom zapasów surowca przy kopalniach. Na koniec kwietnia na zwałach zalegało 5,6 mln ton węgla. To o 2,2 mln ton mniej niż w kwietniu ubiegłego roku, jednak wciąż wyraźnie więcej niż w tym samym miesiącu 2019 r., kiedy to zwały sięgały zaledwie 2,8 mln ton. Może to oznaczać, że energetyka miała wyjątkowo duże zapasy paliwa przy elektrowniach.