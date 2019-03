To będzie trudny rok dla branży

Z ostatnich danych wynika, że Orlen zanotował w styczniu 3,6 USD marży rafineryjnej na każdej baryłce przerobionej ropy, a w lutym 4,4 USD. W tych samych miesiącach 2018 r. były one lepsze, gdyż wynosiły odpowiednio 4,4 USD i 6 USD. Z kolei w segmencie petrochemicznym w styczniu marże wzrosły, ale spadły w lutym. Podobne tendencje jak w płockim koncernie miały miejsce w MOL Group. U Węgrów widać jednak dużo mocniejszy spadek marż rafineryjnych (w styczniu do 2,2 USD, a w lutym do 3 USD). Dużo słabsze marże niż Orlen osiągali też na działalności petrochemicznej. Rok do roku zdecydowanie więcej na przerobie ropy zarabia za to Lotos. Co więcej, w pierwszych dwóch miesiącach zanotował zwyżkę marży rafineryjnej odpowiednio do 6,14 USD i 7,11 USD.