Własna fabryka płyt dała Forte stabilizację

Główny akcjonariusz giełdowej firmy Fabryki Mebli Forte mówi, że w ostatnim czasie istotnie wzrosły ceny właściwie wszystkich surowców do produkcji. Największy wzrost cen nastąpił w grupie materiałów płytowych drewnopochodnych (przede wszystkim wzrosły ceny płyt wiórowych). Ma to związek ze wzrostem cen drewna, komponentów chemicznych i energii. Więcej kosztują okucia i elementy metalowe, co z kolei związane jest ze wzrostem cen stali. Drożeje szkło, opakowania, pianka do produkcji tapicerskiej.