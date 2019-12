Gwiazdkowa filantropia w firmach

Potwierdzają to dane agencji zatrudnienia Randstad, która od kilku lat – pod koniec roku, przy okazji badania planów pracodawców – pyta ich również o działania związane ze świętami Bożego Narodzenia. W tegorocznym sondażu 18 proc. firm zadeklarowało, że z okazji świąt włączają się w akcje charytatywne. To podobny odsetek jak przed rokiem, ale w skali kilku lat widać, że popularność gwiazdkowej filantropii rośnie – szczególnie wśród dużych pracodawców, których stać na więcej świątecznych inicjatyw. Niemal każdy z nich włącza się w tym okresie w charytatywne akcje albo sam organizuje jakieś dobroczynne przedsięwzięcie, tym bardziej że często może to powierzyć specjalistom z firmowej fundacji.