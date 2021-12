Ożywienie i nowe trendy wsparły sprzedaż spółek

Na kolejny udany rok może liczyć Dom Development, który z roku na rok może się pochwalić wyższą sprzedażą mieszkań, na które mimo ich rosnących cen wciąż nie brakuje chętnych. – Wyniki raportowane po trzech kwartałach oraz potencjał przekazań w IV kwartale w okolicy 900 lokali wskazują, że rezultaty całego 2021 r. będą rekordowe. Porównując trzy kwartały bieżącego oraz ubiegłego roku, średnia cena przekazanego lokalu okazała się podobna i oscylowała w okolicy 585 tys. zł. O 30 proc. zwiększył się wolumen sprzedanych mieszkań i był zbliżony do dynamiki przychodów. Wsparciem dla wyników pozostawał również zauważalny wzrost rentowności, co świadczy o sprawnym zarządzaniu stroną kosztów – zauważa Adam Anioł, analityk BM BNP Paribas. Z jego szacunków wynika, że przyszły rok powinien przynieść dalszą poprawę wyników dewelopera. – Na koniec września w budowie pozostawało ponad 6,5 tys. lokali, z czego połowa znajduje się w Warszawie. Harmonogram przekazań wskazuje na ponad 3,7–3,8 tys. lokali do wydania w przyszłym roku vs ok. 3,4 tys. w 2021 r. Spodziewamy się również utrzymania rentowności w okolicach 30 proc., ponieważ presja rosnących cen materiałów i wynagrodzeń kompensowana była podwyżkami cenników – uważa.