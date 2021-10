Dolarowy fundusz dłużny – pomysł na słabego złotego dla ostrożnych

Podobny charakter ma Generali Dolar, który jest 0,61 proc. nad kreską, licząc w amerykańskiej walucie. Ciekawsze jest jednak to, że od czasu powstania w 2012 r. ani razu nie zanotował straty w każdym roku kalendarzowym. Z drugiej strony osiągane stopy zwrotu nie są imponujące, co już podpowiada, że jest to produkt dla osób o niskich skłonnościach do ryzyka – wskaźnik SRRI to 2. To spora różnica w porównaniu z dwoma wcześniej wspomnianymi funduszami, które mają SRRI na poziomie 4. „Generali Dolar jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w USD" – podaje TFI. Jak czytamy, fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dolarowy fundusz Generali Investments TFI najwyższy wynik fundusz wypracował w 2019 r. i było to 3,52 proc.