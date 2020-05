Małe spółki coraz bliżej rekordu siły relatywnej względem WIG20

Oczywiście bazowanie na jednym tylko współczynniku wyceny jest ryzykowne, spojrzeliśmy też na alternatywne miary. Na koniec marca cena do prognozowanych zysków spółek (P/E) spadła do ok. 8,4 (co oznacza, że w trakcie miesiąca była jeszcze niżej). Co prawda w kwietniu wskaźnik mocno poszedł w górę – bo podobnie jak w przypadku większości rynków akcji na świecie analitycy zaczęli mocno ciąć prognozy zysków spółek – ale poziom rzędu 12 nie wydaje się wygórowany, jeśli zestawimy go z historycznymi szczytami, przy których śmiało można było mówić, że akcje małych firm były drogie.